Комедия «Лес» по пьесе Островского

Театриум на Серпуховке представляет зрителям новую постановку – спектакль «Лес», созданный режиссёром Романом Самгиным по пьесе Александра Николаевича Островского. Это комедия, в центре которой разворачиваются страсти и интриги в старинной русской усадьбе.

Сюжет

В спектакле богатая помещица Раиса Павловна Гурмыжская страстно ищет любовь молодого гимназиста, в то время как бедная девушка мечтает о свадьбе. Не обойдётся и без сосед-помещика, который пытается скупить лесные участки по дешёвой цене. Каждая линия сюжета наполнена юмором и интригой, что позволит зрителям насладиться яркими поворотами событий.

Что вас ждёт

Особое внимание в спектакле заслуживает выдающаяся игра Олеси Железняк, известной по фильмам «Жмурки» и сериалу «Каменская». Её talent помогает создать незабываемый образ, а оригинальные декорации Максима Обрезкова подчёркивают атмосферу произведения.

Для кого этот спектакль

Спектакль будет интересен тем, кто ценит комедии с элементами гротеска и интриги. Забудьте о унылой классике – спешите увидеть одну из самых ярких комедий театральной Москвы с неподражаемой Олесей Железняк в главной роли!