Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лес
Билеты от 2000₽
Киноафиша Лес

Спектакль Лес

Олеся Железняк в пьесе Островского 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Комедия «Лес» по пьесе Островского

Театриум на Серпуховке представляет зрителям новую постановку – спектакль «Лес», созданный режиссёром Романом Самгиным по пьесе Александра Николаевича Островского. Это комедия, в центре которой разворачиваются страсти и интриги в старинной русской усадьбе.

Сюжет

В спектакле богатая помещица Раиса Павловна Гурмыжская страстно ищет любовь молодого гимназиста, в то время как бедная девушка мечтает о свадьбе. Не обойдётся и без сосед-помещика, который пытается скупить лесные участки по дешёвой цене. Каждая линия сюжета наполнена юмором и интригой, что позволит зрителям насладиться яркими поворотами событий.

Что вас ждёт

Особое внимание в спектакле заслуживает выдающаяся игра Олеси Железняк, известной по фильмам «Жмурки» и сериалу «Каменская». Её talent помогает создать незабываемый образ, а оригинальные декорации Максима Обрезкова подчёркивают атмосферу произведения.

Для кого этот спектакль

Спектакль будет интересен тем, кто ценит комедии с элементами гротеска и интриги. Забудьте о унылой классике – спешите увидеть одну из самых ярких комедий театральной Москвы с неподражаемой Олесей Железняк в главной роли!

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Спартак Сумченко
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Игорь Бочкин
Игорь Бочкин
Ирина Бякова
Ирина Бякова
Юлия Куварзина
Юлия Куварзина

Купить билет на спектакль Лес

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
24 декабря среда
19:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 2000 ₽
17 января суббота
19:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 2000 ₽
11 февраля среда
19:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 2000 ₽
26 февраля четверг
19:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 2000 ₽

Фотографии

Лес Лес Лес Лес Лес Лес Лес Лес Лес

В ближайшие дни

Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
5 января в 15:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Женский концерт. Стендап
18+
Юмор
Женский концерт. Стендап
25 декабря в 20:00 O'Donoghue's
от 990 ₽
Евгений и Онегин
12+
Драма
Евгений и Онегин
23 января в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше