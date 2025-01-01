Спектакль Старомодная комедия

Спектакль по мотивам пьесы Алексея Арбузова

Режиссер Роман Самгин, известный своей успешной работой с «Ленкомом Марка Захарова» над такими спектаклями, как «Укрощение укротителей» и «Под одной крышей», обращается к классике советской драматургии — пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия».

О спектакле

Написанная в 1975 году, эта пьеса стала одной из самых популярных у зрителей. Действие разворачивается в советской Прибалтике, в доме отдыха у моря. В центре сюжета — встреча двух людей с непростыми судьбами. Она — чудаковатая отдыхающая, он — главный врач санатория.

Герои сближаются осторожно, внимательно приглядываясь друг к другу. Они остерегаются откровенности, способной обнажить их незажившие душевные раны, и не торопятся признаться в позднем чувстве.

В ролях

Лидия Васильевна — заслуженная артистка России Олеся Железняк

— заслуженная артистка России Олеся Железняк Родион Николаевич — народный артист России Игорь Бочкин / Виктор Раков

— народный артист России Игорь Бочкин / Виктор Раков Молодые люди — Дмитрий Мальцев, Роман Рахимов, Денис Степанов, Илья Халмурзаев

Команда

Режиссер-постановщик: Роман Самгин

Роман Самгин Художник-постановщик: Виктор Шилькрот

Виктор Шилькрот Художник по костюмам: Ирэна Белоусова

Ирэна Белоусова Хореограф: Мария Сиукаева

Мария Сиукаева Консультанты по пластике: Олег Лыморев, Иван Тартарашвили

Олег Лыморев, Иван Тартарашвили Художник по свету: Евгений Виноградов

Евгений Виноградов Директор театрального проекта: заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер

"Старомодная комедия" — это спектакль о любви, понимании и искренности. Приходите и погружайтесь в атмосферу советской драмы!