Спектакль Старомодная комедия

Режиссер Роман Самгин, известный своей успешной работой с «Ленкомом Марка Захарова» над такими спектаклями, как «Укрощение укротителей» и «Под одной крышей», обращается к классике советской драматургии — пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия».
О спектакле
Написанная в 1975 году, эта пьеса стала одной из самых популярных у зрителей. Действие разворачивается в советской Прибалтике, в доме отдыха у моря. В центре сюжета — встреча двух людей с непростыми судьбами. Она — чудаковатая отдыхающая, он — главный врач санатория.
Герои сближаются осторожно, внимательно приглядываясь друг к другу. Они остерегаются откровенности, способной обнажить их незажившие душевные раны, и не торопятся признаться в позднем чувстве.
В ролях
Команда
"Старомодная комедия" — это спектакль о любви, понимании и искренности. Приходите и погружайтесь в атмосферу советской драмы!