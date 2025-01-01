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Старомодная комедия
Билеты от 1100₽
Киноафиша Старомодная комедия

Спектакль Старомодная комедия

16+
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам пьесы Алексея Арбузова

Режиссер Роман Самгин, известный своей успешной работой с «Ленкомом Марка Захарова» над такими спектаклями, как «Укрощение укротителей» и «Под одной крышей», обращается к классике советской драматургии — пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия».

О спектакле

Написанная в 1975 году, эта пьеса стала одной из самых популярных у зрителей. Действие разворачивается в советской Прибалтике, в доме отдыха у моря. В центре сюжета — встреча двух людей с непростыми судьбами. Она — чудаковатая отдыхающая, он — главный врач санатория.

Герои сближаются осторожно, внимательно приглядываясь друг к другу. Они остерегаются откровенности, способной обнажить их незажившие душевные раны, и не торопятся признаться в позднем чувстве.

В ролях

  • Лидия Васильевна — заслуженная артистка России Олеся Железняк
  • Родион Николаевич — народный артист России Игорь Бочкин / Виктор Раков
  • Молодые люди — Дмитрий Мальцев, Роман Рахимов, Денис Степанов, Илья Халмурзаев

Команда

  • Режиссер-постановщик: Роман Самгин
  • Художник-постановщик: Виктор Шилькрот
  • Художник по костюмам: Ирэна Белоусова
  • Хореограф: Мария Сиукаева
  • Консультанты по пластике: Олег Лыморев, Иван Тартарашвили
  • Художник по свету: Евгений Виноградов
  • Директор театрального проекта: заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер

"Старомодная комедия" — это спектакль о любви, понимании и искренности. Приходите и погружайтесь в атмосферу советской драмы!

 

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Виктор Раков
Виктор Раков
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Игорь Бочкин
Игорь Бочкин
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
15 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Старомодная комедия Старомодная комедия Старомодная комедия Старомодная комедия

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