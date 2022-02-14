Украинский мелодраматический мини-сериал «День святого Валентина» – это история о супружеском союзе, который со стороны казался многим образцово-показательным. Елена и Владимир Борисовы жили душа в душу много лет. Он обеспечивал семью, а Лена заботилась о доме и занималась воспитанием их дочери Поли. Идиллия заканчивается после того, как Лена узнает о неверности своего супруга. Женщина собирается подать на развод. В День всех влюбленных героиня знакомится с другим мужчиной, и эта встреча кардинально меняет ее жизнь.