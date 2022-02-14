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Киноафиша Сериалы День святого Валентина
День святого Валентина (2020 - 2022) День святого Валентина 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Украинский мелодраматический мини-сериал «День святого Валентина» – это история о супружеском союзе, который со стороны казался многим образцово-показательным. Елена и Владимир Борисовы жили душа в душу много лет. Он обеспечивал семью, а Лена заботилась о доме и занималась воспитанием их дочери Поли. Идиллия заканчивается после того, как Лена узнает о неверности своего супруга. Женщина собирается подать на развод. В День всех влюбленных героиня знакомится с другим мужчиной, и эта встреча кардинально меняет ее жизнь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Алла Юганова
Алла Юганова
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Юлия Агафонова
Юлия Агафонова
Наталья Доля
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
День святого Валентина - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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