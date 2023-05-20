Сериал «Старая развалина» – это российская мелодрама о неожиданном наследстве. Жизнь Марины не складывается по всем фронтам. Она давно не юна, постоянного мужчины у нее нет. Женщина живет с пожилой матерью и работает адвокатом по бракоразводным процессам. Но внезапно она получает от дальнего родственника дачный домик. Конечно, это скорее старая развалина, чем коттедж мечты, но все же Марина решает не продавать наследство. Тем более по соседству она встречает загадочного и привлекательного мужчину…