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Постер сериала Старая развалина
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Киноафиша Сериалы Старая развалина

Старая развалина (2023 - 2023)

Старая развалина 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Сериал «Старая развалина» – это российская мелодрама о неожиданном наследстве. Жизнь Марины не складывается по всем фронтам. Она давно не юна, постоянного мужчины у нее нет. Женщина живет с пожилой матерью и работает адвокатом по бракоразводным процессам. Но внезапно она получает от дальнего родственника дачный домик. Конечно, это скорее старая развалина, чем коттедж мечты, но все же Марина решает не продавать наследство. Тем более по соседству она встречает загадочного и привлекательного мужчину…

В ролях
В ролях
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Дмитрий Прокофьев
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Алла Юганова
Алла Юганова
Сергей Рудзевич
Сергей Рудзевич
Нина Дворжецкая
Нина Дворжецкая
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Сезоны
Старая развалина - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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