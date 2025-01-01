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Снился мне сад…
Билеты от 1800₽
Киноафиша Снился мне сад…

Спектакль Снился мне сад…

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Авторы представили жанр спектакля как «романс в интерьере». Герои напоминают персонажей чеховских пьес — они возвышенны и мечтательны. Да и сам Антон Павлович как символ эпохи конца XIX века упоминается здесь не один раз. «Чеховские» люди собрались на летней веранде уютного дачного дома пить чай с пирогами и репетировать домашний концерт. Все здесь дышит надеждой и отрешенностью. Действие становится реальным настолько, что кажется, даже видно, как прозрачная летняя пыль, блестя на вечернем солнце, ложится на предметы.

Режиссер
Ольга Анохина
В ролях
Елена Камбурова
Александр Кольцов
Алла Юганова
Алла Юганова
Евгений Вальц
Роман Калькаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 1800 ₽

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