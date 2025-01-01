Спектакль Снился мне сад…

Авторы представили жанр спектакля как «романс в интерьере». Герои напоминают персонажей чеховских пьес — они возвышенны и мечтательны. Да и сам Антон Павлович как символ эпохи конца XIX века упоминается здесь не один раз. «Чеховские» люди собрались на летней веранде уютного дачного дома пить чай с пирогами и репетировать домашний концерт. Все здесь дышит надеждой и отрешенностью. Действие становится реальным настолько, что кажется, даже видно, как прозрачная летняя пыль, блестя на вечернем солнце, ложится на предметы.