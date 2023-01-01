Эрнст Любич в Берлине, 2006

Жанр: документальный биография В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Фильм повествует об одной деревне в Шлезвиг-Гольштинии, жители которой каждый год проводят знаменитый в Германии фестиваль тяжелого рока. Развернуть 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 2006 Режиссер Роберт Фишер В ролях Никола Любич Том Тыквер Энно Паталас Все актеры и съемочная группа 1 постер

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