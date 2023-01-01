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Эрнст Любич в Берлине
Ernst Lubitsch in Berlin
Эрнст Любич в Берлине, 2006
2006 / Германия
5.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
документальный
биография
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О фильме
Фильм повествует об одной деревне в Шлезвиг-Гольштинии, жители которой каждый год проводят знаменитый в Германии фестиваль тяжелого рока.
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5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2006
Режиссер
Роберт Фишер
В ролях
Никола Любич
Том Тыквер
Энно Паталас
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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