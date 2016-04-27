«Не в моем вкусе»: Рецензия Киноафиши

Музыкальная философия

У Клемана и Дженнифер нет ничего общего. Он любитель элитных вечеринок, который приехал из Парижа преподавать философию. Она парикмахер из провинциального Арраса, которая любит петь в караоке. Он читает Достоевского, Канта, Пруста и других великих мыслителей. И она тоже любит читать, правда, по большей части журналы и Анну Гавальду. В свободное время он пишет книги. А она смотрит фильмы с Дженнифер Энистон. У него никогда не было серьёзных отношений. А у неё есть маленький сын. Но в их жизни ворвалась беспощадная страсть, которая не задумывается о будущем. Её волнует исключительно настоящее, а в нём эти двое влюблены друг в друга.

Кадр из фильма «Не в моём вкусе»

Француз Люка Бельво, фильмы которого ранее не попадали в отечественный прокат, задаётся вопросом о природе самого важного чувства. И в то время как все кричат о безразличии любви к происхождению, социальной принадлежности, возрасту и вкусам, режиссёр делится по этому поводу собственной точкой зрения. Он исследует природу страсти и природу происхождения любви. Каким образом она возникает? Почему наш выбор падает на определённого человека? Как говорит Дженнифер, её знакомство с Клеманом было предначертано судьбой. Однако сам режиссёр в это явно не верит, возводя в абсолют священную случайность. Бельво не стесняется снова показать вполне очевидные вещи. У него чувство рождается из некого импульса, оно вспыхивает от небольшой искорки и развивается интуитивно. И да, его герои изначально выбирают друг друга при помощи глаз. И только потом им предстоит узнать, что же скрывается за этой оболочкой, и хватит ли этой спрятанной ото всех начинки, чтобы построить совместное будущее.

Кадр из фильма «Не в моём вкусе»

Сюжеты о том, как притягиваются противоположности, стали уже одной из самых распространённых тем в кино. Ведь таким образом герои сталкиваются с надёжным и проверенным конфликтом. Им необходимо преодолеть не только упрямую приверженность своим идеалам, но и научиться принимать других людей такими, какие они есть. Да и в реальной жизни подобные случаи не редкость. Бельво даже иронизирует на эту тему, специально вводя в игру персонажа, который был бы идеальной партией для Клемана. Он общается с коллегой, которая не только схожа с ним в интересах, но и посылает неприкрытые знаки внимания. Правда, его новая знакомая замужем, о чём неустанно напоминает в каждом разговоре. Вот только тут ясно, что делает она это для того, чтобы в случае интрижки можно было снять с себя ответственность, ссылаясь на многократные предупреждения. И хоть Клеман похож на человека, которого не остановит кольцо на пальце, коллега не вызывает у него ответной реакции. А вот стоит ему зайти в парикмахерскую, где он встречает обаятельную и яркую блондинку, как внутри разгорается пламя.

Кадр из фильма «Не в моём вкусе»

Интересно наблюдать за первой фазой отношений героев, пока их личности окутаны пеленой тайн и загадок. Они очень щедро делятся друг с другом своими особенностями и сокровенными интересами. Клеман простым языком объясняет, почему Дженнифер можно считать последовательницей кантианства. А она ведёт его в караоке, заставляя петь и танцевать, что становится, пожалуй, самым запоминающимся и ярким событием всего фильма. Для героев эта стадия отношений – что-то вроде взаимовыгодного обмена. Они дарят себя по кусочкам другому человеку и в ответ получают то же самое. Но это продолжается до тех пор, пока Дженнифер случайно не обнаруживает ту часть Клемана, которую он почему-то скрывал. Хотя поначалу может создаться впечатление, что и она скрывает от него своего сына, но позже мы понимаем, что это не так. Речь идёт о написанной им книге. Найдя её в магазине, Дженнифер сразу же думает, что любимый не считает её достойной посвящения в эту часть его жизни. Но она ошибается, и герои преодолевают первое препятствие, пока подобная ситуация не повторяется. И автор в этот раз отчётливо даёт понять, настроен ли герой серьёзно по отношению к партнёрше. Приведёт ли это к счастливому концу? Узнаете после просмотра.

Кадр из фильма «Не в моём вкусе»

В картине «Не в моём вкусе» показано классическое столкновение женской чувственности и мужской рациональности. Дженнифер – очень экспрессивная и активная. Она полностью отдаёт себя окружающим, более чутко воспринимает этот мир и заслуживает того, чтобы он ответил ей добром и заботой. А вот Клеман предпочитает сдерживать не только свои чувства, но и мысли. По своей природе он, скорее, не деятельный, а наблюдательный. Вот только своими наблюдениями делится исключительно с листком бумаги, а не с людьми. Да и есть ли у него какие-то собственные убеждения и взгляды? Ведь порой кажется, что он просто пускает пыль в глаза. Например, он говорит студентам, что любой предмет, будь-то хоть наручные часы, интересен для изучения. Однако стоит Дженнифер спросить его, что он думает по тому или иному поводу, как он уходит от ответа, пожимая плечами.

Кадр из фильма «Не в моём вкусе»

Важно отметить, что фильм поделён на две части: комедийно-романтичную и мрачно-драматичную. И вторая очень сильно проигрывает первой, которая смотрится легко и заряжает романтическим настроением. Далее всё очарование теряется, а темп фильма замедляется, и ты понимаешь, что ждал совсем не этого. К тому же для картины такого жанра выбран не совсем уместный хронометраж, и многие сцены можно было выкинуть, после чего сюжет не претерпел бы существенных изменений. Чувствуется, что у автора была сильная, хоть и банальная идея, которой наибольший шарм придавала своей энергией и блестящим талантом Эмили Декьенн. Однако с достоинством развить её и превратить в нечто целостное у Бельво не вышло. В итоге и получилось, что наибольшая ценность в картине была в поразительно чувственных и завораживающих выступлениях Дженнифер.

Кадр из фильма «Не в моём вкусе»

В российском прокате с 5 мая 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Не в моём вкусе»

Трошина Олеся