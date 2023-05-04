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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер сериала «Плейлист волонтера» во главе с Иваном Янковским

Вышел новый трейлер сериала «Плейлист волонтера» во главе с Иваном Янковским

4 мая 2023 16:53
Вышел новый трейлер сериала «Плейлист волонтера» во главе с Иваном Янковским

Экранизация true-story романа получила точную дату премьеры на Okko.

Видеосервис Okko представил новый трейлер многосерийной драмы с Иваном Янковским «Плейлист волонтера», являющейся экранизацией true-story романа Артема Ляшенко, также известного под творческим псевдонимом Мршавко Штапич. В представленном ролике оглашена официальная дата премьеры ― сериал стартует в онлайн-кинотеатре 18 мая.

В центре сюжета ― молодой парень Штапич (Янковский). Потеряв семью и карьеру, главный герой оказывается в поисково-спасательном отряде, где ему удается в полной мере реализовать свой потенциал. Там он обретает друзей и единомышленников, однако успехи не приносят ему чувства удовлетворенности, поэтому он продолжает метаться между бывшей женой, боевыми подругами и девушкой по прозвищу Кукла (Мила Ершова). Штапич надеется, что работа в отряде поможет избавиться ему от всех проблем, но постепенно он осознает, что одних подвигов для этого мало.

Режиссером проекта выступил Максим Свешников («Контейнер»). Автор литературного первоисточника всецело доволен экранизацией и считает, что постановщик идеально справился с задачей:

«Если кто-то и мог экранизировать книгу, это должен был быть Максим Свешников. С его подачи мой образчик «грязной» литературы превратился в этакий панк-нуар, страшный, веселый и лихой, как и вся русская жизнь. Как автор ― и книги, и сценария ― я доволен киновоплощениями героев: кастинг безупречен, и это тот самый случай, когда артисты не просто играли, а предлагали, и в сериале есть сцены, подсказанные актерами прямо на площадке. Благодарен всем и каждому в съемочной группе, наши товарищи мокли, мерзли, терпели и то, что можно увидеть на экране ― результат порой изнурительного коллективного труда».

В актерский состав «Плейлиста волонтера» также вошли Евгения Громова, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Фокс, Шамиль Хаматов, Артем Федотов, Дарья Руденок, Марина Васильева, Марго Адаева и Александра Урсуляк.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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