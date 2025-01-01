Меню
Персоны
Крис Бак
Награды
Награды и номинации Криса Бака
Chris Buck
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 2014
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2008
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2014
Best Animated Film
Победитель
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Победитель
Best Feature Film
Номинант
BAFTA 2020
Best Animated Featured Film
Номинант
