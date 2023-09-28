Девушка дарит животным способность говорить в трейлере мультика «Заветное желание»

Студия Disney представила полноценный трейлер своей новой оригинальной анимационной ленты «Заветное желание», выполненной в сочетании 2D и 3D-графики. В оригинале главных героев семейного музыкального фэнтези озвучили обладательница «Оскара» Ариана ДеБос, Крис Пайн и Алан Тьюдик.

В центре сюжета — 17-летняя идеалистка Аша (ДеБос), проживающая в волшебном королевстве Росас, управляемом коварным правителем Магнифико (Пайн). Необычное государство всецело построено на мечтах и надеждах людей, собираемых хитроумным тираном, но выполняет он лишь те, которые полезны ему самому. Разочаровавшись в короле, главная героиня загадывает ночью при виде падающей звезды, и оно оказывается настолько мощным, что это приводит к появлению Стара — комка безграничной космической энергии, способного наделять животных голосами. После судьбоносной встречи сообразительная девушка намерена спасти свой народ и доказать, что человеческая воля в сочетании с магией звезд способна творить настоящие чудеса.

Другим персонажам голоса подарили Эван Питерс, Харви Гильен, Анжелика Кебрал, Дженнифер Кумияма, Рами Юссеф, Нико Варгас, Делла Саба и Джон Рудницкий. Режиссерами выступили обладатель премии «Оскар» Крис Бак (дилогия «Холодное сердце») и дебютант Фон Вирасунторн. В написании сценария вместе с Баком участвовали Дженнифер Ли («Холодное сердце», «Излом времени») и Эллисон Мур («Ночное небо», «Охота»).

«Заветное желание» выйдет в зарубежный прокат 22 ноября.