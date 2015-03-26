Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Скорпионс - Вечность и один день
6.7
Киноафиша Фильмы Скорпионс - Вечность и один день
6.7

Скорпионс - Вечность и один день

, 2015
Scorpions - Forever and a Day
Германия / мюзикл, документальный / 18+
Постер фильма Скорпионс - Вечность и один день
6.7

О фильме

В 2015 году группе Scorpions – 50 лет. Поющие с начала своей карьеры на английском языке, музыканты завоевали мир и сделали группу визитной карточкой Германии. В 2010-м начался мировой гастрольный тур рок-бэнда, планировавшийся как прощальный. Во время этого тура, в течение 4-х лет, и снимался этот фильм. Интервью, взятые у музыкантов в наши дни, соседствуют с кадрами прошлого: концерт в Калифорнии в 1983-м и истребители США, поднявшиеся в воздух во время выступления; приезд в Ленинград в 1988-м после поднятия железного занавеса и приём у первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева; концерт в 1980-м во Франции перед 20000 зрителей, во время которого у вокалиста Клауса Майне пропал голос; совместные выступления в 90-х с Берлинским филармоническим оркестром, тур по России в 2002-м…

В ролях

Клаус Майне
Self
Рудольф Шенкер
Self
Маттиас Ябс
Self
Джеймс Коттак
Self
Pawel Maciwoda
Self
Peter Amend
Self
Франсис Бухгольц
Self
Nick Caris
Self
Dieter Dierks
Self
Дон Доккен
Self
Режиссер Катя Фон Гарнье
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 26 марта 2015
Дата выхода
26 марта 2015 Германия
Производство DOKfilm Fernsehproduktion, Tempest Film, Deutsche Welle
Другие названия
Forever and a Day: Scorpions, Scorpions: Forever and a Day, Big City Nights - Der Scorpions Film, Pour toujours et un jour - Scorpions, Вечность и один день

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше