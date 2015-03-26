В 2015 году группе Scorpions – 50 лет. Поющие с начала своей карьеры на английском языке, музыканты завоевали мир и сделали группу визитной карточкой Германии. В 2010-м начался мировой гастрольный тур рок-бэнда, планировавшийся как прощальный. Во время этого тура, в течение 4-х лет, и снимался этот фильм. Интервью, взятые у музыкантов в наши дни, соседствуют с кадрами прошлого: концерт в Калифорнии в 1983-м и истребители США, поднявшиеся в воздух во время выступления; приезд в Ленинград в 1988-м после поднятия железного занавеса и приём у первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева; концерт в 1980-м во Франции перед 20000 зрителей, во время которого у вокалиста Клауса Майне пропал голос; совместные выступления в 90-х с Берлинским филармоническим оркестром, тур по России в 2002-м…

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