Азиф Кападиа
Награды
Награды и номинации Азифа Кападиа
Asif Kapadia
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Азифа Кападиа
Оскар 2016
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2019
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Золотой глаз
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Премия «Синефондасьон»
Номинант
BAFTA 2016
Лучший документальный фильм
Победитель
Лучший документальный фильм
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA 2012
Best Documentary Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA 2020
Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2011
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Мировое кино - документальный фильм
Номинант
