О персоне
Фильмография
Джо Теркел
Киноафиша
Персоны
Джо Теркел
Джо Теркел
Дата рождения
15 июля 1927
Возраст
94 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
27 июня 2022
Карьера
Актер
Рост
175 см
Популярные фильмы
8.0
Сияние
(1980)
7.7
Бегущий по лезвию
(1982)
Фильмография Джо Теркел
Жанр
Все
Драма
Триллер
Фантастика
Год
Все
1982
1980
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.7
Бегущий по лезвию
Blade Runner
драма, фантастика
1982, США
Смотреть трейлер
8
Сияние
The Shining
триллер
1980, Великобритания / США
Смотреть трейлер
