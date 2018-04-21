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Киноафиша Сериалы Огненный ангел
Огненный ангел (2018 - 2018) Огненный ангел 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Сериал «Огненный ангел» – это отечественный психологический триллер о потере памяти. Молодая женщина Ева Заринская попадает в серьезную аварию и получает травму головы. Ее супруг помогает ей восстановить воспоминания и увозит ее жить во Францию. Спустя 11 лет после ДТП пара возвращается на родину. И тут с Евой начинают происходить необъяснимые вещи. Ее преследуют видения о маленькой девочке, но супруг уверяет, что у них никогда не было детей. Однако сердце подсказывает Еве, что ее жестоко обманывают.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Алена Савастова
Алена Савастова
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Соня Галишникова
Степан Бекетов
Степан Бекетов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Огненный ангел - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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