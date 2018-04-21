Сериал «Огненный ангел» – это отечественный психологический триллер о потере памяти. Молодая женщина Ева Заринская попадает в серьезную аварию и получает травму головы. Ее супруг помогает ей восстановить воспоминания и увозит ее жить во Францию. Спустя 11 лет после ДТП пара возвращается на родину. И тут с Евой начинают происходить необъяснимые вещи. Ее преследуют видения о маленькой девочке, но супруг уверяет, что у них никогда не было детей. Однако сердце подсказывает Еве, что ее жестоко обманывают.