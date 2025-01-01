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Денискины рассказы
Билеты от 500₽
Киноафиша Денискины рассказы

Спектакль Денискины рассказы

Ретро для детей, как бы парадоксально это ни звучало
Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о детстве и дружбе в РАМТе

«Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе», - эти слова героя знаменитых «Денискиных рассказов» напоминают нам о том, как важно сохранять простые истины. С тех пор прошло более полувека, и мир вокруг нас изменился, но такие ценности, как дружба, искренность и бескорыстие, по-прежнему актуальны.

Приключения, которые объединяют поколения

Спектакль, который мы анонсируем, станет отличной возможностью для взрослых вспомнить о веселых приключениях детства, а для современных детей - узнать, как здорово «играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать». Это не просто развлечение, а целая философия, которая помогает понять окружающий мир.

Уроки для всей семьи

Зрители смогут наблюдать и за тем, как в выходной день «утром залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке». Эти простые моменты жизни напоминают нам о важности общения и близости в семье.

Если, покидая театр, вы почувствуете, что стали лучше понимать своего ребенка, значит, наша задача выполнена. Не упустите возможность провести время с близкими и погрузиться в мир детских воспоминаний!

Режиссер
Рустем Фесак
В ролях
Алексей Бобров
Анна Дворжецкая
Людмила Пивоварова
Андрей Гальченко
Янина Соколовская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 500 ₽
12 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
11:00 от 500 ₽
25 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы

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