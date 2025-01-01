Квартирник по рассказам Наталии Ким при участии артистов РАМТа

«Родина моя, Автозавод» — это уникальный спектакль в формате квартирника, основанный на рассказах писательницы Наталии Ким. Каждый из нас имеет особенные места, в которых живут воспоминания о детстве и значимых событиях. Названия этих мест, таких как Сокольники, Преображенка, Динамо, Университет, Автозавод, звучат как пароли, открывая вспомогательные круги памяти.

Именно в таком ключе прошла встреча зрителей с автором. Спектакль был представлен 18 марта 2022 года на Малой сцене РАМТа в рамках благотворительного вечера по поддержке Алексея Янина. Его успех стал стимулом для продолжения проекта в стенах галереи-театра «Наивно? Очень».

О волнительном опыте автора

Наталия Ким поделилась своими впечатлениями: «Мне выпала огромная честь — актеры РАМТа захотели прочитать мои рассказы из книги «Родина моя, Автозавод». Я ждала этого момента с нетерпением, надеясь увидеть простое чтение текста. Однако зрители стали свидетелями полноценной постановки, наполненной внутренней логикой, реминисценциями и песнями.

Этот опыт для любого автора является настоящим испытанием — услышать свою работу в исполнении других голосов. Зал дышал и реагировал на текст: зрители смеялись, были увлечены и порой замолкали в напряжении. «Тем удивительней было смотреть на людей, так живо реагирующих на эту магию. Все хотелось спросить — правда ли это я написала?» — добавляет она.

Актерский состав

В спектакле заняты талантливые актеры: Александра Аронс, Денис Баландин, Ксения Медведева, Татьяна Весёлкина, Александр Голубков, Александр Гришин, Вера Зотова, Дарья Семёнова и Нелли Уварова. Их мастерство и интерпретация текстов придают произведению особую атмосферу.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного театрального опыта! Спектакль «Родина моя, Автозавод» продолжает свою жизнь и ждет вас в галерее-театре «Наивно? Очень».