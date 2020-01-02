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Манюня
Билеты от 1200₽
Киноафиша Манюня

Спектакль Манюня

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Солнечная история о дружбе и любви

Приглашаем вас на удивительный спектакль о детстве, дружбе и радости жизни! Пьеса, наполненная смехом и лирикой, расскажет о приключениях двух подружек — Наринэ и Манюне. Эти девочки постоянно попадают в курьезные ситуации, и их истории знакомят зрителей с колоритными персонажами маленького армянского городка Берда.

Персонажи и их мир

В спектакле вы встретите грозную Ба, строгую, но мудрую женщину, и героическую Каринку, которая всегда готова прийти на помощь. Каждый персонаж вносит свой уникальный вклад в развитие сюжета, создавая яркую и запоминающуюся атмосферу.

Темы и идеи

Эта история — не просто развлечение, а глубокая философия о счастье и любви. Она учит нас, что счастье существует рядом, что любовь не имеет границ, а дружба способна преодолевать любые преграды. Каждый зритель сможет вспомнить о своих детских мечтах и переживаниях, ведь спектакль показывает, что мир — это удивительная игра, полная чудес.

Детали спектакля

Спектакль обещает стать настоящим подарком для всех любителей театра. Он погрузит вас в атмосферу солнечного дня, где «солнце золотое, а небо синее» — эти простые, но такие важные истины будут сопровождать вас на протяжении всего представления.

Не упустите возможность увидеть эту потрясающую историю о дружбе и любви на сцене! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Рузанна Мовсесян
В ролях
Анна Дворжецкая
Нина Дворжецкая
Нина Дворжецкая
Алексей Бобров
Денис Баландин
Дарья Семенова
Дарья Семенова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1200 ₽
30 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Манюня Манюня Манюня Манюня Манюня Манюня

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