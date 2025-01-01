Menu
Aleksandr Yatsko
Aleksandr Yatsko
Aleksandr Yatsko
Date of Birth
13 June 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
9.8
Granica Mirov
(2025)
7.7
Luka
(2013)
7.4
The Country of Deaf
(1998)
Filmography
29
Actor
42
9.8
Granica Mirov
Comedy, Sci-Fi
2025, Russia
Interesnoe polozhenie
Comedy
2025, Russia
Novosti
Comedy
2025, Russia
Iskusstvo soblazna
Comedy
2025, Russia
Krasnyj 5
Comedy
2024, Russia
Nedetskoe kino
Fantasy, Comedy
2024, Russia
Polevyh cvetov buket
Romantic
2024, Russia
Vse kak u lyudej. Prodolzhenie
Romantic, Detective
2023, Russia
Tajnaya zhizn Margarity
Romantic
2023, Russia
Shalyapin
Drama, Biography
2023, Russia
6.8
Anna i Vano. Vanna i vino
Anna i Vano. Vanna i vino
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
Holodnye berega. Vozvraschenie
Drama, Thriller
2022, Russia
7.3
Bednyy oligarh
Comedy, Drama
2022, Russia
Akter
2022, Russia
Podlezhit unichtozheniyu
Drama, War
2019, Russia
Angelina
Drama, Romantic
2018, Ukraine
Tak ne byvaet
Drama, Comedy, Romantic
2018, Russia
Pulya
Crime, Detective
2018, Russia
Liniya sveta
Drama
2017, Ukraine
Bolshie den'gi
Detective
2017, Russia
Chisto moskovskie ubijstva
Detective
2017, Russia
6.3
Vrach
Vrach
Drama
2016, Russia
Watch trailer
Test na beremennost
Romantic, Drama
2014, Russia
Tankisty svoih ne brosayut
Romantic
2014, Russia
Show more
