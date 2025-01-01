Menu
Aleksandr Yatsko
Date of Birth
13 June 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Granica Mirov 9.8
Luka 7.7
The Country of Deaf 7.4
Filmography

Granica Mirov 9.8
Comedy, Sci-Fi 2025, Russia
Interesnoe polozhenie
Comedy 2025, Russia
Novosti
Comedy 2025, Russia
Iskusstvo soblazna
Comedy 2025, Russia
Krasnyj 5
Comedy 2024, Russia
Nedetskoe kino
Fantasy, Comedy 2024, Russia
Polevyh cvetov buket
Romantic 2024, Russia
Vse kak u lyudej. Prodolzhenie
Romantic, Detective 2023, Russia
Tajnaya zhizn Margarity
Romantic 2023, Russia
Shalyapin
Drama, Biography 2023, Russia
Anna i Vano. Vanna i vino 6.8
Comedy 2023, Russia
Holodnye berega. Vozvraschenie
Drama, Thriller 2022, Russia
Bednyy oligarh 7.3
Comedy, Drama 2022, Russia
Akter
2022, Russia
Podlezhit unichtozheniyu
Drama, War 2019, Russia
Angelina
Drama, Romantic 2018, Ukraine
Tak ne byvaet
Drama, Comedy, Romantic 2018, Russia
Pulya
Crime, Detective 2018, Russia
Liniya sveta
Drama 2017, Ukraine
Bolshie den'gi
Detective 2017, Russia
Chisto moskovskie ubijstva
Detective 2017, Russia
Vrach 6.3
Drama 2016, Russia
Test na beremennost
Romantic, Drama 2014, Russia
Tankisty svoih ne brosayut
Romantic 2014, Russia
