Режиссер Евгения Марчелли представляет спектакль «Женитьба», основанный на классической пьесе Н. В. Гоголя. В постановке ярко раскрыта тема отсутствия любви в рамках «совершенно невероятного события», что позволяет глубже понять тонкости социальных отношений.
В этом спектакле режиссер обращает внимание на грубость и бездуховность поведения, связанного с понятием «брак». Отдельное внимание уделяется унизительным процессам «смотрин» и «сватовства», которые были болезненными для самого Гоголя. Не случайно автор назвал свою пьесу «Женитьба», акцентируя на социальном контексте, полном планирования и расчета, где главной жертвой оказывается невеста, искренне жаждущая любви.
В роли невесты – юная и нежная Агафья Тихоновна, а главный претендент на её руку, Подколесин, вовсе не жаждет никого. Также в спектакле участвуют:
Сценография и костюмы созданы Анастасией Бугаевой, а художником по свету выступил Нарек Туманян. Музыкальное оформление обеспечила Мария Галлиардт, а в спектакле звучат народные песни в исполнении хора, в состав которого входят:
Спектакль Марчелли – это уникальное прочтение Гоголя, сочетание искрометного юмора с продуманными персонажами. Эти герои остаются актуальными и современными, как почти 200 лет назад. Образная и стильная сценография дополняет общую атмосферу спектакля, делая его незабываемым.