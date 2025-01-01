Меню
Женитьба
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Гоголя

Режиссер Евгения Марчелли представляет спектакль «Женитьба», основанный на классической пьесе Н. В. Гоголя. В постановке ярко раскрыта тема отсутствия любви в рамках «совершенно невероятного события», что позволяет глубже понять тонкости социальных отношений.

Суть и значимость

В этом спектакле режиссер обращает внимание на грубость и бездуховность поведения, связанного с понятием «брак». Отдельное внимание уделяется унизительным процессам «смотрин» и «сватовства», которые были болезненными для самого Гоголя. Не случайно автор назвал свою пьесу «Женитьба», акцентируя на социальном контексте, полном планирования и расчета, где главной жертвой оказывается невеста, искренне жаждущая любви.

Персонажи и исполнители

В роли невесты – юная и нежная Агафья Тихоновна, а главный претендент на её руку, Подколесин, вовсе не жаждет никого. Также в спектакле участвуют:

  • Анастасия Белова
  • Марина Кондратьева
  • Ольга Остроумова
  • Александр Яцко
  • Валерий Яременко
  • Сергей Виноградов
  • Роман Кириллов
  • Андрей Рапопорт
  • Андрей Смирнов
  • Камиля Фасахова
  • Александр Попело

Музыка и сценография

Сценография и костюмы созданы Анастасией Бугаевой, а художником по свету выступил Нарек Туманян. Музыкальное оформление обеспечила Мария Галлиардт, а в спектакле звучат народные песни в исполнении хора, в состав которого входят:

  • Алена Аббасова
  • Елизавета Алексеева
  • Надежда Андрушкевич
  • Дарья Златовчена
  • Инна Константинова
  • Софья Писарева
  • Юлия Попова
  • Мария Репина
  • Екатерина Сибиренкова
  • Мария Соломатина
  • Мария Стенина
  • Наталия Суворова
  • Екатерина Утюж
  • Зоя Хроменкова

Новая интерпретация

Спектакль Марчелли – это уникальное прочтение Гоголя, сочетание искрометного юмора с продуманными персонажами. Эти герои остаются актуальными и современными, как почти 200 лет назад. Образная и стильная сценография дополняет общую атмосферу спектакля, делая его незабываемым.

Режиссер
Евгений Марчелли
В ролях
Купить билет на спектакль Женитьба

В других городах
Октябрь
7 октября вторник
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1500 ₽

