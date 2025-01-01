Спектакль по пьесе Гоголя

Режиссер Евгения Марчелли представляет спектакль «Женитьба», основанный на классической пьесе Н. В. Гоголя. В постановке ярко раскрыта тема отсутствия любви в рамках «совершенно невероятного события», что позволяет глубже понять тонкости социальных отношений.

Суть и значимость

В этом спектакле режиссер обращает внимание на грубость и бездуховность поведения, связанного с понятием «брак». Отдельное внимание уделяется унизительным процессам «смотрин» и «сватовства», которые были болезненными для самого Гоголя. Не случайно автор назвал свою пьесу «Женитьба», акцентируя на социальном контексте, полном планирования и расчета, где главной жертвой оказывается невеста, искренне жаждущая любви.

Персонажи и исполнители

В роли невесты – юная и нежная Агафья Тихоновна, а главный претендент на её руку, Подколесин, вовсе не жаждет никого. Также в спектакле участвуют:

Анастасия Белова

Марина Кондратьева

Ольга Остроумова

Александр Яцко

Валерий Яременко

Сергей Виноградов

Роман Кириллов

Андрей Рапопорт

Андрей Смирнов

Камиля Фасахова

Александр Попело

Музыка и сценография

Сценография и костюмы созданы Анастасией Бугаевой, а художником по свету выступил Нарек Туманян. Музыкальное оформление обеспечила Мария Галлиардт, а в спектакле звучат народные песни в исполнении хора, в состав которого входят:

Алена Аббасова

Елизавета Алексеева

Надежда Андрушкевич

Дарья Златовчена

Инна Константинова

Софья Писарева

Юлия Попова

Мария Репина

Екатерина Сибиренкова

Мария Соломатина

Мария Стенина

Наталия Суворова

Екатерина Утюж

Зоя Хроменкова

Новая интерпретация

Спектакль Марчелли – это уникальное прочтение Гоголя, сочетание искрометного юмора с продуманными персонажами. Эти герои остаются актуальными и современными, как почти 200 лет назад. Образная и стильная сценография дополняет общую атмосферу спектакля, делая его незабываемым.