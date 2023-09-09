Фильм «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун получил главный приз Венецианского кинофестиваля

В этом году председателем жюри выступил режиссер «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл.

Сегодня были объявлены победители 80-го Венецианского кинофестиваля, который является одним из трех наиболее престижных смотров авторского кино в мире. «Золотого льва», который является главной наградой фестиваля, удостоилась англоязычная картина греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун, Уиллемом Дефо и Марком Руффало в главных ролях.

Гран-при жюри получил фильм японца Рюсукэ Хамагути «Зла не существует», тогда как «Серебряным львом» за лучшую режиссуру была отмечена драма итальянца Маттео Гарроне «Я — капитан». Победу в секции «Горизонты» одержала венгерская драма «Объяснение всему» Габора Рейша.

Лауреатом «Кубка Вольпи» за лучшую женскую роль стала Кейли Спейни, исполнившая заглавную роль в байопике о жене Элвиса Пресли «Присцилла». «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль получил Питер Сарсгаард за игру в драме «Память». Приз за лучший сценарий был присужден Гильермо Кальдерону и Пабло Ларраину за картину «Граф», в котором чилийский диктатор Аугусто Пиночет представлен в качестве древнего вампира.

Специальный приз жюри был вручен Агнешке Холланд за картину «Зеленая граница». Обладателем приза Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе стал Сейду Сарр («Я — капитан»).