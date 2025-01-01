Меню
Агнешка Холланд
Награды
Награды и номинации Агнешки Холланд
Agnieszka Holland
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Агнешки Холланд
Оскар 1992
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Green Drop Award
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Premio CinemaSarà Award
Победитель
Best Film
Победитель
UNIMED Prize for Cultural Diversity
Победитель
Best Film in a Foreign Language
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1992
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2017
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2020
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2019
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1981
Золотой берлинский медведь
Номинант
