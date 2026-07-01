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6.7
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Любовь в Риме
6.7
Любовь в Риме
, 1960
Un amore a Roma
Франция, Германия, Италия / драма, мелодрама / 18+
Билеты
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.7
Билеты
В ролях
Милен Демонжо
Anna Padoan
Эльза Мартинелли
Fulvia
Жак Серна
Клаудио Гора
L'ingegner Curtatoni
Maria Perschy
Eleonora Curtatoni
Умберто Орсини
Peppino Barlacchi
Луиджи Висконти
Moreno
Armando Romeo
Nello D'Amore
Maria Laura Rocca
Camilla Curtatoni
Ренато Монтальбано
Энрико Глори
Джанни Муси
Режиссер
Дино Ризи
Сценарист
Патти Эрколе
,
Эннио Флайяно
Композитор
Carlo Rustichelli
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция / Германия / Италия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
1960
Премьера в мире
24 ноября 1960
Дата выхода
24 ноября 1960
Италия
Производство
Les Films Marceau, Cocinor, Alfa Film
Другие названия
Un amore a Roma, Un amor en Roma, I nymfomanis, L'inassouvie, Liebesnächte in Rom, Love in Rome, Miłość w Rzymie, Olen mikä olen, Szerelem Rómában, Um Amor em Roma, Un amour à Rome, Η νυμφομανής, Любовь в Риме, ローマの恋
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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