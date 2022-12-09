Луи де Фюнес скрывал роман с невероятной красавицей: не поверите, чего она стыдилась

Актеру удалось то, о чем другим его коллегам оставалось только мечтать.

Любовью всей жизни для французского актера Луи де Фюнеса стала Жанна Августина. Избранница подарила артисту двоих сыновей, но безоблачной их жизнь не назовешь. Всему виной были другие женщины, окружавшие знаменитость.

В их числе оказалась и Милен Демонжо. Актриса покорила сердца не только зрителей, но и многих своих коллег по цеху. Оказавшись на одной съемочной площадке, актеры тут же теряли голову от очаровательной блондинки и всячески пытались добиться ее расположения.

Удавалось это далеко не всем. Например, Милен довольно жестко пресекла ухаживания Алена Делона, поскольку он показался ей слишком тяжелым и недовольным жизнью человеком.

Работая над картиной «Фантомас», которая принесла артистке большую известность, она сблизилась с Луи де Фюнесом. Актер предпочитал скрывать роман с невероятной красавицей: оба упорно отрицали свою любовную связь.

Утаивала от широкой общественности Демонжо и еще один факт о себе. В юности будущая звезда экрана стыдилась косоглазия и поспешила избавиться от этого изъяна. Не исключено, что именно благодаря этому решению она и сумела стать секс-символом и добиться больших успехов в кино.