Персоны
Джимми Фэллон
Награды
Награды и номинации Джимми Фэллон
Jimmy Fallon
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Social TV Experience
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Nonfiction
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Interactive Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Creative Achievement in Interactive Media
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music Or Comedy Series
Номинант
