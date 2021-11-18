«Собаки в космосе» — новое многосерийное анимационное шоу, разработанное стриминговой компанией-гигантом Netflix. Действие фокусируется на генетически модифицированном псе по имени Апорт и его многочисленных друзьях-собаках. По поручению своего хозяина, Апорт должен отправиться в открытый космос, чтобы найти там планету, хоть сколько-нибудь пригодную для человеческой жизни. Земля больше не может оставаться домом для людей, она медленно умирает. Миссия Апорта и остальных собак очень важна, и они это понимают как никто другой.