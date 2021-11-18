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Постер к сериалу Собаки в космосе
Постер к сериалу Собаки в космосе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Собаки в космосе
Собаки в космосе (2021 - …) Dogs in Space 6+
Год выпуска 2021
Страна США/Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 50 минут
О чем сериал

«Собаки в космосе» — новое многосерийное анимационное шоу, разработанное стриминговой компанией-гигантом Netflix. Действие фокусируется на генетически модифицированном псе по имени Апорт и его многочисленных друзьях-собаках. По поручению своего хозяина, Апорт должен отправиться в открытый космос, чтобы найти там планету, хоть сколько-нибудь пригодную для человеческой жизни. Земля больше не может оставаться домом для людей, она медленно умирает. Миссия Апорта и остальных собак очень важна, и они это понимают как никто другой.

Собаки в космосе - трейлер первого сезона
Собаки в космосе
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент
Крис Парнелл
Крис Парнелл
Дебра Уилсон
Дебра Уилсон
Кимико Гленн
Кимико Гленн
Сара Чок
Сара Чок
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Собаки в космосе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
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