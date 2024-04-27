Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Чарли Танго
1 постер
Чарли Танго

Чарли Танго

Charlie Tango 18+
Напомним о выходе в прокат
Чарли Танго - trailer
Чарли Танго  trailer
Страна Канада
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 3 сентября 2024
Премьера в мире 27 апреля 2024
Дата выхода
23 августа 2024 Канада
Производство Les Productions 1984
Другие названия
Charlie Tango
Режиссер
Simon Boisvert
В ролях
Давид Ла Эй
Давид Ла Эй
Марсель Жаннин
Джеймс Галландерс
Кристиан Пол
Stacie Mistysyn
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 11 голосов
4.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Чарли Танго - trailer
Чарли Танго Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
