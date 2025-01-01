Меню
Бернардо Бертолуччи
Награды
Награды и номинации Бернардо Бертолуччи
Bernardo Bertolucci
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Бернардо Бертолуччи
Оскар 1988
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Оскар 1974
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1972
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1981
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1991
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1997
Pietro Bianchi Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1968
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1970
Премия Интерфильма – Рекомендация
Победитель
Специальная награда журналистов
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1969
Золотой берлинский медведь
Номинант
Золотой берлинский медведь
Номинант
