Русский фермер ведет хозяйство на Марсе в трейлере комедийного сериала «Кибердеревня»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выпустил полноценный трейлер российской многосерийной футуристической комедии «Кибердеревня», основанной на одноименной серии «вирусных» YouTube-роликов. В представленном видео более детально представлены персонажи и сюжет, а также показано множество научно-фантастических девайсов. Также было объявлено, что сериал стартует в онлайн-кинотеатре 23 сентября.

Действие развернется в 2100 году. Главный герой — беззаботный фермер Николай, проживающий вместе с семьей на Марсе в уникальной кибердеревне. На красной планете он ведет роботизированное хозяйство и радуется жизни, однако происходит неожиданное — жадный глава огромной корпорации Барагозин хочет построить на месте зеленой деревни очередное предприятие. Чтобы спасти любимый дом и киберферму, Николаю приходится покинуть Марс и отправиться вместе с роботом-уборщиком в большое путешествие на Землю. Там его ждут новые миры, мутировавший чайный гриб, межгалактический плацкарт и даже бабушка с реактивной продуктовой сумкой.

Режиссером выступил создатель оригинальных видеороликов Сергей Васильев. В основной актерский состав вошли Сергей Чихачев, Сергей Бурунов, Елена Махова, Артем Семакин, Григорий Скряпкин, Ольга Жевакина, Маргарита Силаева, Влада Лукина, Сергей Авдеев, Игорь Богомяков и Дмитрий Кондратюк. Производством занимаются продюсерские компании «Место силы» и «Плюс Студия».