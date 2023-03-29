Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовь-Морковь. Восстание машин" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Белая лилия
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Белая лилия

Белая лилия (2023 - …)

Белая лилия 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сюжет сериала «Белая лилия» разворачивается вокруг молодой и талантливой девушки – певицы Лили Федоровой. Бросив восходящую карьеру, она посвящает себя супругу – гениальному ученому Алексею. Но выясняется, что тот серьезно болен и нуждается в операции. Ради мужа Лиля вновь начинает петь в ресторанах. Новый поклонник Гарик оплачивает лечение Леше и становится продюсером девушки. Но после его попытки изнасиловать Лилю ей приходится уволиться. Вот только муж тем временем находит вместо певички «более достойную» жену.

В ролях
В ролях
Артем Семакин
Артем Семакин
Игнат Акрачков
Игнат Акрачков
Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич
Диана Милютина
Диана Милютина
Галина Безрук
Галина Безрук
Александр Мохов
Александр Мохов
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Белая лилия»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Белая лилия - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши