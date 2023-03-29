Сюжет сериала «Белая лилия» разворачивается вокруг молодой и талантливой девушки – певицы Лили Федоровой. Бросив восходящую карьеру, она посвящает себя супругу – гениальному ученому Алексею. Но выясняется, что тот серьезно болен и нуждается в операции. Ради мужа Лиля вновь начинает петь в ресторанах. Новый поклонник Гарик оплачивает лечение Леше и становится продюсером девушки. Но после его попытки изнасиловать Лилю ей приходится уволиться. Вот только муж тем временем находит вместо певички «более достойную» жену.