В центре событий оказывается простая девушка по имени Надежда. Она родом из небольшого городка, где работает в магазине. Вся жизнь девушки сосредоточена вокруг ее избранника Владислава, успешного студента физического факультета. Молодой человек хочет стать ученым. Он убежден, что является истинным гением. Когда Влад едет в столицу, Надя отправляется вслед за ним. Она готова поддерживать своего любимого человека до конца, но вскоре все идет совсем не так, как представлялось в мечтах наивной провинциалке.