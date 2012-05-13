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Постер сериала Мой любимый гений
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Киноафиша Сериалы Мой любимый гений

Мой любимый гений (2012 - 2012)

Moj lyubimyj genij 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается простая девушка по имени Надежда. Она родом из небольшого городка, где работает в магазине. Вся жизнь девушки сосредоточена вокруг ее избранника Владислава, успешного студента физического факультета. Молодой человек хочет стать ученым. Он убежден, что является истинным гением. Когда Влад едет в столицу, Надя отправляется вслед за ним. Она готова поддерживать своего любимого человека до конца, но вскоре все идет совсем не так, как представлялось в мечтах наивной провинциалке.

В ролях
В ролях
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Артем Семакин
Артем Семакин
Наталия Солдатова
Наталия Солдатова
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Мой любимый гений - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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