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Постер фильма Большие дети
6.1
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6.1

Большие дети

, 2023
Quand tu seras grand
Франция / комедия, драма / 18+
Постер фильма Большие дети
6.1

О фильме

Янник работает сиделкой в доме престарелых. Хорошим настроением  он противостоит постоянным нагрузкам и бюджетным ограничениям. Но когда ему приходится делить столовую с классом детей, ситуация осложняется. Их появление всколыхнет повседневную жизнь всех, особенно обитателей дома.

В ролях

Венсан Макен
Венсан Макен
Yannick
Аиса Маига
Аиса Маига
Aude
Кристиан Синниже
Yvon Leroux
Мари Жиллен
Мари Жиллен
Elisa
Кароль Франк
Nelly
Эрик Метайе
Le directeur
Бернард Блок
Gérard
Доминик МакЭвой
Evelyne Istria
Gigi Leroux
Kristen Billon
Brieuc
Sylvie Artel
Marguerite
Режиссер Андреа Бескон, Эрик Метайе
Сценарист Эрик Метайе, Андреа Бескон
Композитор Робин Кудер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 26 августа 2023
Премьера в мире 26 апреля 2023
Дата выхода
11 августа 2023 Испания
15 сентября 2023 Латвия N12
13 июля 2023 Нидерланды 9
26 апреля 2023 Франция
15 сентября 2023 Эстония
Сборы в мире $1 045 545
Производство Les Films du Kiosque, France 2 Cinéma, Fils Prod
Другие названия
Quand tu seras grand, Big Kids, Cuando seas grande, Dotyk serca, Pequeños grandes amigos, Suured lapsed

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 августа 2023

Отзывы о фильме

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