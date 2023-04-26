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Янник работает сиделкой в доме престарелых. Хорошим настроением он противостоит постоянным нагрузкам и бюджетным ограничениям. Но когда ему приходится делить столовую с классом детей, ситуация осложняется. Их появление всколыхнет повседневную жизнь всех, особенно обитателей дома.
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