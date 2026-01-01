Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Эдвард Лэчмен
Награды
Награды и номинации Эдвард Лэчмен
Edward Lachman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эдвард Лэчмен
Оскар 2025
Лучшая операторская работа
Номинант
Оскар 2024
Лучшая операторская работа
Номинант
Оскар 2016
Лучшая операторская работа
Номинант
Оскар 2003
Лучшая операторская работа
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Победитель
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая операторская работа
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
Best Cinematography
Победитель
Best Film
Номинант
Best Film
Номинант
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