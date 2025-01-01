Меню
Чжан Имоу
Чжан Имоу
Награды
Награды и номинации Чжана Имоу
Zhang Yimou
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Чжана Имоу
Каннский кинофестиваль 1994
Главный приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1990
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1999
Golden Lion
Победитель
Sergio Trasatti Award
Победитель
UNICEF Award
Победитель
Laterna Magica Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1992
Golden Lion
Победитель
UNICEF Award
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1991
Silver Lion
Победитель
Competition
Победитель
Elvira Notari Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1997
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 2001
Мировое кино
Победитель
Берлинале 2003
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2000
Гран-при жюри
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1988
Золотой берлинский медведь
Победитель
Берлинале 2019
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2011
Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2010
Золотой берлинский медведь
Номинант
