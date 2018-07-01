«Два билета домой»: Рецензия Киноафиши

Баллада о сироте

Стрижка под пацана, взгляд ершистый, разговор грубый: Люба Васнецова – типичная детдомовка, каких много. Да и что с нее взять, когда ни мамки, ни папки. Впрочем, как выяснилось на выпускном, папка у Любы есть. Только он срок мотает на зоне (кстати, потому что зарезал Любину маму). В общем, решает Люба родителя навестить: а то пятнадцать лет не видались – нехорошо. А заодно и отомстить за все беды оптом: и за счастливое детство детдомовское, и за то, что материнской ласки ее лишил. Вооружается она до зубов пистолетом («позаимствовав» его у влюбленного в нее школяра) и отправляется в путь. А у отца тем временем срок отсидки закончился…

Кадр из фильма «Два билета домой»

Что будет, если хороший актер встретит на своем пути хорошего режиссера? Хороший фильм? – Э, нет, а вот и не угадали! Яркие проекты «вырастают» из таких встреч далеко не всегда. Иногда получается… гм…несколько по-другому. И «Два билета домой» как раз из той же серии. Да, для Сергея Гармаша этот проект очень важен – важнее, чем десяток других. Ведь придумал он его сам – сам же написал, сам спродюсировал. Сам сконструировал для себя роль мечты, от которой и Жан Рено вряд ли бы отказался (кстати, именно его Сергей Леонидович время от времени и играет). Да и с режиссером Гармашу, в общем-то, повезло: за фильм взялся Дмитрий Месхиев, чья картина «Свои» в 2004-м выиграла на ММКФ сразу несколько номинаций (плюс «Механическая сюита», плюс «Американка», плюс «Батальон»). И все-таки…

Кадр из фильма «Два билета домой»

И все-таки опыт – великое дело. А его у Сергея Леонидовича нет: сценариев он никогда не писал, продюсером не был. Возможно, именно поэтому «Два билета домой» превратились в братскую могилу для сериальных клише, причем как визуальных, так и сценарных. Несчастная любовь, разбитое сердце маленькой сироты, измена, отчаянные попытки убить отца, не менее отчаянные попытки отца спасти (девочка ассистирует на операции и помогает врачу вытащить пулю, ага) – в общем, сливки шекспировских страстей в ТВ-формате, который так запал в сердца наших домохозяек. При этом картинка весьма мила (по меркам телефильма, опять же): здесь и камера романтично кружит вокруг двух влюбленных, и солнце смеется в кадре, и яхта плюется брызгами – короче, романтика.

Кадр из фильма «Два билета домой»

Правда, весь этот подростковый инфантилизм то и дело чередуется с сериальными же представлениями о «быдле» и «гопниках»: детдомовка «наезжает» на директора школы, подростки устраивают разборки между собой, бывший зэк пахана «включает», ну, и так далее. Сказать, что это смешно – не сказать ничего. Удивлюсь, если фраза «у тебя хлебала, у меня уста» не уйдет в народ (гопники ведь именно так разговаривают, как мы знаем). Впрочем, реплика директрисы «много вас у меня, жизнью раненных» тоже достойна аплодисментов.

Кадр из фильма «Два билета домой»

Есть вопросы и структурного плана. Как несчастная любовь Любы связана с основным сюжетом? (А никак, мы просто должны поплакать над печальной участью «брошенки».) Зачем понадобились «вставные сцены», например, отставание героини от поезда? (Они сняты во имя динамики, разумеется). Про сценарные повторы не спрашиваю (после встречи отца и дочери девочка трижды пытается убить отца; персонажи то расстаются навсегда, то вновь кидаются навстречу друг к другу и т.д.). И еще никак не получается избавиться от мысли, что «Два билета домой» – это наша доморощенная версия «Леона», «адаптированная к русским реалиям». (Собственно, отсюда и возникает сравнение Гармаша с Жаном Рено). Кстати, чисто внешне Люба страсть как похожа на девочку Матильду, сыгранную Натали Портман. Что, конечно же, простая случайность.

Кадр из фильма «Два билета домой»

И еще. Встречается в актерской практике то, что я бы назвала «синдромом позднего Гамлета». Так бывает, когда актер годами ждет своей роли: любимой, единственной, долгожданной. Когда ночами не спит, проигрывает в уме сцену за сценой. А потом, лет через двадцать-тридцать, он ее получает: пусть не именно ту, что хотел, но очень похожую. И вот он оказывается на площадке – и понимает: что-то не то. Не получается. Не потому что перегорел. А потому что сказать хочется слишком много. Мир уложить на лопатки одной слезой. Так фигурист, всю жизнь идущий к Олимпиаде и прыгающий на тренировках тулупы в шесть оборотов, падает в шаге от пьедестала с банальной ласточки.

К чему это я? А к тому, что не все ладно в «Двух билетах домой» и у исполнителя главной роли. «Синдром позднего Гамлета», знаете ли….

Вера Аленушкина

В российском прокате с 25-го октября 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Два билета домой»