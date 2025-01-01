Меню
Персоны
Дмитрий Месхиев
Награды и номинации Дмитрия Месхиева
ММКФ 2004
Премия российских кинокритиков
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотой Святой Георгий
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Кинотавр 2018
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2010
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Полнометражный фильм
Номинант
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1993
Полнометражный фильм
Номинант
