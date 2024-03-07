Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кабрини
7.7
Киноафиша Фильмы Кабрини
7.7

Кабрини

, 2024
Cabrini
США / биография / 18+
Постер фильма Кабрини
7.7

О фильме

Став свидетелем болезней и бедности в трущобах Нью-Йорка, итальянская иммигрантка Франческа Кабрини отправляется в смелое путешествие, чтобы убедить враждебно настроенного мэра предоставить жилье и медицинскую помощь сотням детей-сирот.

В ролях

Дэвид Морс
Дэвид Морс
Archbishop Corrigan
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Mayor Gould
Федерико Кастеллуччо
Федерико Кастеллуччо
Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Pope Leo XIII
Джереми Бобб
Джереми Бобб
Calloway
Патч Дарра
Патч Дарра
Dr. Murphy
Шон Каллен
Романа Маджора Вергано
Романа Маджора Вергано
Vittoria
Монсерат Эспадаль
Джампьеро Джудика
Джампьеро Джудика
Brian Ceponis
Роландо Вильясон
Режиссер Алехандро Гомес Монтеверде
Сценарист Алехандро Гомес Монтеверде, Rod Barr
Композитор Gene Back
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 7 марта 2024
Дата выхода
12 декабря 2024 Бразилия 18
15 марта 2024 Великобритания 12A
11 сентября 2025 Германия
18 апреля 2024 Доминиканская Республика
10 мая 2024 Испания 12
13 октября 2024 Италия
7 марта 2024 Пуэрто-Рико PG-13
8 марта 2024 США PG-13
7 марта 2024 Сербия
8 марта 2024 Тайвань
20 марта 2024 Франция
14 марта 2024 Хорватия 12
Бюджет $34 000 000
Сборы в мире $20 590 202
Производство 2521 Entertainment, Angel, Francesca Film Production NY
Другие названия
Cabrini, Die Gesandte des Papstes, Una mujer italiana, Кабрини, Cabrini - A szent, Francesca Cabrini, Untitled Cabrini Film, Мајка Кабрини, 天使之心

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 21 февраля 2024

Цитаты

Mayor Gould Жаль, что ты женщина, мама. Ты была бы отличным мужчиной.
Cabrini О, нет, господин мэр, мужчины никогда не смогут повторить то, что делаем мы.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Фильм был показан сестрам ордена матери Кабрини, некоторым из которых было за девяносто лет. К концу фильма, по сообщениям, многие из них плакали, а несколько восклицали: "Это Кабрини!"

Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняк даже в -50
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
Нашла 5 криминальных российских сериалов, чтобы не отлипать от экрана в сентябре: в №1 особенно хорош Устюгов
Немцы сняли фильм о Второй мировой — и сразили всех наповал: «западает в душу», хотя в прокате собрал всего 3,7 млн долларов
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
«Метод» смотрели все, но этот сериал с Хабенским заслуживает не меньше славы: 8,6 на Иви за оммаж «Служебному роману»
Если бы «Любовь и голуби» пересняли в 2026 году: нашли новых Василия, Надюху и даже Раису Захаровну (не угадаете, кого сыграла бы Михалкова!)
«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше