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Фильм был показан сестрам ордена матери Кабрини, некоторым из которых было за девяносто лет. К концу фильма, по сообщениям, многие из них плакали, а несколько восклицали: "Это Кабрини!"