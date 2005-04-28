«XXX - Три икса: Новый уровень»: Рецензия Киноафиши

Светлая мысль пригласить Айс Кьюба на роль хХх 2 (хХх Дизель, по уверениям сценариста Саймона Кинберга, был убит на острове Бора-Бора) настолько поразила самого Айс Кьюба, вернее, его героя, призванного на роль исполнителя особых поручений (своего рода Фандорина по-американски), что он не удержался и выпалил прямо в кадре: «хХх? Ну прямо как порнозвезда». В этом ключе и надлежит рассматривать свежеиспеченный продукт маститого новозеландца Ли Тамахори; то, что со стороны может показаться абсолютным бредом (а весь фильм, собственно, и есть абсолютный бред), на самом деле не менее абсолютный стеб. Тут как с романами де Сада: подобное нельзя воспринимать на уровне сюжета, это чистое баснословие, которое должно ввергнуть читателя/зрителя в какие угодно отношения с произведением искусства, только не в доверительные. По форме и структуре «хХх: Новый уровень» – практически комикс. Это парад трюков и высоких технологий, почти без диалогов, почти без контекста, совсем без характеров и драматургии. Сюжет с мировым заговором, невольно пародирующий романы Тома Клэнси, а заодно и фильмы по этим романам, продумывался явно в состоянии острой алкогольной интоксикации. Накачанный (как ни странно, не чем-либо, а просто накачанный), но во всем остальном крайне невнятный чернокожий авторэппер в роли нового героя и спасителя мира – неудачная с коммерческой точки зрения хохма, срабатывающая, однако, с совершенно неожиданной для подобного рода фильмов стороны, а именно со стороны авторского анархического гротеска (об этом, впрочем, дальше). Занятно сублимируются эротические позывы главного героя, возникающие то по поводу стервы-блондинки из противоборствующего лагеря, то по поводу чернокожей экс-компаньонки по угону и переделке машин: в итоге каждый раз Айс Кьюб требует либо фри с коктейлем, либо новенькое авто. Наконец, кое-какие детали, особенно в первой сцене вторжения в подземный штаб Агентства национальной безопасности, позаимствованы непосредственно из арсенала фантастических боевиков. Все это вместе взятое – явная издевка Тамахори над собственным вкладом в «бондиану» («Умри, но не сейчас»), потому что на месте элегантного британского аристократа оказывается техничный и тупой чернокожий плебей, затыкающий за пояс своих врагов афоризмами наподобие следующего: «С таким ротиком ты, сержант, в тюрьме не будешь знать отдыха». Однако самое примечательное в этом безумном опусе – упомянутый уже анархический гротеск, начинающийся с танкового сражения на палубе авианосца и заканчивающийся совсем уж непотребным с точки зрения политкорректности фортелем: поскольку вооруженные силы подчинены предателям-«ястребам» во главе с министром обороны (Уиллем Дэфо), Белый дом и президента спасает банда грязных, непристойных и сквернословящих чернокожих автоугонщиков. Дабы соблазнить их на это предприятие, Айс Кьюб толкает им речь о преимуществах американской демократии, состоящую, собственно, из одной мысли: если к власти придут военные и «завинтят гайки», уже нельзя будет «снимать детальки с краденых машин прямо возле Белого дома». Разумеется, такое достижение демократии шумная и беспорядочная рэп-братия отправляется спасать незамедлительно. В этом смысле характерен короткий диалог, произошедший по ходу дела и словно бы перекочевавший сюда из какого-нибудь очередного антиправительственного скетча Джима Абрахамса и братьев Цукеров: – Прикинь, судьба страны зависит от отбросов общества. – А было иначе? В общем, создается такое ощущение, что американское общество вполне оклемалось после 11 сентября. По крайней мере, прямое артиллерийское попадание в Белый дом и недвусмысленное заявление о том, что главная угроза для США – собственные военные, а главный оплот – беспутные и малопривлекательные маргиналы, – явное тому подтверждение. Да еще в конце этот задел для третьей серии, когда Сэмюел Л. Джексон обещает намного более необычный выбор спасителя мира, чем даже во второй части, хотя куда уж необычнее… Я просто теряюсь в догадках. Может, это будет необъятных размеров афроамериканская мамаша, сбивающая вертолеты сковородками? или потерявший память шаолиньский монах? или просто торчок из ближайшего мусорного бака, который в своих галлюцинозных приходах занимается любовью со статуей Свободы? Кто знает… Vlad Dracula