Джон Рис-Дэвис
Награды
Награды и номинации Джона Рис-Дэвиса
John Rhys-Davies
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джона Рис-Дэвиса
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
