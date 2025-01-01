Меню
О персоне
Фильмография
Карл Танинг
Karl Otto Thaning
Карл Танинг
Карл Танинг
Karl Otto Thaning
Дата рождения
9 мая 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Кейптаун, Южная Африка
Рост
188 см
Популярные фильмы
6.4
Ускорение
(2015)
0.0
Лондон на проводе
(2025)
Билеты
Фильмография Карл Танинг
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Триллер
Год
Все
2025
2015
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
Лондон на проводе
London Calling
боевик, комедия
2025, ЮАР / США
Смотреть трейлер
Билеты
6.4
Ускорение
Momentum
триллер, боевик
2015, ЮАР / США
Смотреть трейлер
