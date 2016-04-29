«Антон Чехов»: Рецензия Киноафиши

Чехов по-французски: экспериментальное высказывание

На экраны выходит «Антон Чехов» – французская версия жизни русского писателя. Снял картину Рене Фере, которому и раньше приходилось браться за биографичные истории (несколько лет назад он посвятил фильм младшей сестре Моцарта). Нынешняя лента в силу небольшого проката могла иметь все шансы пройти незамеченной, если бы не два обстоятельства. Во-первых, это последняя работа режиссера: он ушел от нас ровно год назад. Ко всему добавляется безусловный интерес к теме: всегда любопытно, как западные кинематографисты видят Россию.

Кадр из фильма «Антон Чехов»

В отличие от отечественных воплощений фигуры Чехова, Фере не ставил задачи добиться достоверности и интерпретирует ее весьма свободно. Это не похоже ни на излишнюю романтизацию образа, которую можно было видеть в «Поклоннице» Виталия Мельникова, ни на «укрупненный» взгляд Михаила Угарова в «Братьях Ч». «Антон Чехов» – высказывание личностное, непохожее на другие и притом с чисто французской чувственностью.

Кадр из фильма «Антон Чехов»

Сюжет затрагивает несколько лет Антона Павловича (роль исполнил Николас Жиро): переход от написания несерьезных рассказов к действительно важным произведениям, от Антоши Чехонте к Чехову-писателю и решению поехать на Сахалин. Последнее станет для него судьбоносным, ведь именно там он заболеет туберкулезом – неизлечимо.

Кадр из фильма «Антон Чехов»

Эти вехи авторы переносят на экран. И вот мы видим несколько измененное и до боли знакомое «в детстве у меня не было детства», вложенное в уста героя, и не менее известное «я пишу по пятнадцать копеек за строчку», и обещание доктора Чехова вылечить умирающего от чахотки брата. Вдобавок – окружение, настаивающее на гениальности писателя. Это могло вызвать и раздражение, если бы не мягкость, с которой Рене Фере обращается с материалом. Поэтому нарочитости здесь не чувствуется. Только если чуть-чуть: к примеру, придирчивого зрителя могли покоробить сцены, снятые на воображаемом Сахалине (на самом деле в Норвегии), в которых писатель разговаривает с заключенными. Несмотря на всю серьезность, их общение больше похоже на откровенное интервью в рамках какого-нибудь зарубежного шоу.

Однако все это ничуть не испортит впечатления, если учесть, что фильм делался в первую очередь для французского зрителя, которому Чехов знаком далеко не так хорошо. Российский же может оценить если не правдивость, то, по меньшей мере, подход к экранизации.

Кадр из фильма «Антон Чехов»

Нельзя не остановиться на мощной составляющей картины, имя которой – чувство. Персонажи не стесняются его проявлять: хорошо показаны взаимоотношения внутри семьи писателя, братьев и сестры Маши, которая была большим другом Антона Чехова. Не лишено все и комического блеска: так, сразу же после чувственной сцены с участием главного героя и его любовницы следует сцена семейного обеда, где отец Чехова надсадно распевает молитвы.

К чувственности одновременно примешивается мягкость, и лучше всего они воплотились в работе Николаса Жиро (разумеется, очень отдаленно похожего на реального писателя). Ему вполне удалось совладать с французским образом русского интеллигента: спокойного, честного, с блеском добра и справедливости в глазах. Хороша и полна достоинства работа Лолиты Шамма, сыгравшей Машу Чехову, но особенной удачей стала юная Мари Ферет. Именно этот женский образ некрасивой угловатой учительницы, с которой писатель познакомился на Сахалине, свеж и при всей своей «нерусскости» очень точен. Да и несостоявшаяся история их любви бьет куда сильнее, чем несколько эротических сцен Чехова с чужой женой.

В целом, фильм можно посчитать красивым высказыванием о писателе, – красивым французским высказыванием с необычностью, достойной уважения.

Александра Подольникова

В русском прокате с 28 апреля. Расписание и покупка билетов на фильм «Антон Чехов»