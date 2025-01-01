Меню
Награды
Награды и номинации Пол Шредер
Награды и номинации Пол Шредер
Оскар 2019
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985
Лучший художественный вклад
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1988
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2017
Green Drop Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 2005
Худший режиссер
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Берлинале 1992
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1979
Золотой берлинский медведь
Номинант
