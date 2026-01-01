Оповещения от Киноафиши
Gwendoline Christie
Награды и номинации Гвендолин Кристи
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
