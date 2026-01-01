Музыкально-ароматическая интерпретация пьесы Жана Кокто «Человеческий голос»

«Любовь — это один из волшебных моментов в жизни. Когда ты любишь, ты перестаёшь быть просто человеком, а становишься ароматом», — Тонино Гуэрра

Интимный диалог о любви и одиночестве

«Любовь как невозможность» — это пронзительный музыкальный спектакль, который погружает зрителя в мир любви и одиночества. Главная героиня, в исполнении Анастасии Светловой (Заслуженная артистка РФ, лауреат «Золотой маски»), ведет интимный разговор с аудиторией, в котором переплетаются переживания и эмоциональные поиски.

Новая трактовка классической драмы

Основой для спектакля послужила драма Жана Кокто «Человеческий голос». Однако режиссер Владимир Алеников предлагает новую интерпретацию, отличающуюся неожиданной концовкой, которая порадует зрителей, жаждущих счастливого финала. Главная героиня — Клоунесса, что добавляет глубину и многообразие ее образу.

Поддерживающий каст и живое музыкальное сопровождение

Героиню сопровождают её верные спутники: импресарио Жозеф (Данила Дзыгар), помощница Марта (Ксения Мусланова), тапёр Николя (Владислав Фадеев), а также любовный треугольник, который добавляет драматизма и интриги. Зрителей ждёт живая музыка, потрясающие актерские работы, мировые хиты (от Эдит Пиаф до Вертинского), танцы (хореография Егора Дружинина), а также яркие костюмы и декорации, созданные Владимиром Серединым, которые перенесут в декадентскую Францию 30-х годов XX века.

Парфюм как часть спектакля

Каждая сцена дополнена определённым ароматом, тщательно подобранным русским парфюмером Ольгой Госиной. Парфюмированные наборы, созданные для усиления впечатлений от спектакля, можно будет приобрести в фойе театра. Спектакль реализован при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и с участием партнёров: Ольги Госиной (Дома «OSMOGENES»), Владимира Середина (Seredin Paris) и компании ЭйСиСенс (Россия).

Погружение в атмосферу любви, аромата и музыки подарит зрителям незабываемые впечатления.