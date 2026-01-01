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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Владимир Алеников
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Награды и номинации Владимир Алеников
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Награды и номинации Владимир Алеников
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Молодежное жюри
Победитель
Лучший молодежный фильм
Номинант
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
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Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
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После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
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РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
«Не было печали – просто проходили тесты»: угадайте 5 советских фильмов по жаркому пейзажу, пока лето не ушло окончательно
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