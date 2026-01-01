Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук

2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки

Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях

«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации

Автор «Бумера» снял сериал про 90-е «для тех, кого от “Бригады” уже тошнит»: 4 серии посмотрел залпом — пока претензия лишь одна

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