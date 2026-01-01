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Постер фильма Depeche Mode: Devotional
8.6
Киноафиша Фильмы Depeche Mode: Devotional
8.6

Depeche Mode: Devotional

, 1993
Depeche Mode: Devotional
Великобритания / документальный, мюзикл / 18+
Постер фильма Depeche Mode: Devotional
8.6

В ролях

Дэвид Гэхан
Self
Мартин Гор
Self
Алан Уайлдер
Self
Эндрю Флетчер
Self
Сэм Смит
Self - Background Vocals
Depeche Mode
Themselves
Hildia Campbell
Self - Background Vocals
Режиссер Антон Корбейн
Композитор Мартин Гор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 3 часа 26 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 30 сентября 1993
Дата выхода
30 сентября 1993 Великобритания
Производство Mute Film, State
Другие названия
Depeche Mode: Devotional, Depeche Mode Devotional, Depeche Mode: Devotional - A Performance Filmed by Anton Corbijn, Devotional, Depeche Mode - Devotional

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 15 голосов
9.1 IMDb

Отзывы о фильме

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