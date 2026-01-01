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8.6
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Фильмы
Depeche Mode: Devotional
8.6
Depeche Mode: Devotional
, 1993
Depeche Mode: Devotional
Великобритания / документальный, мюзикл / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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Места съёмок
8.6
В ролях
Дэвид Гэхан
Self
Мартин Гор
Self
Алан Уайлдер
Self
Эндрю Флетчер
Self
Сэм Смит
Self - Background Vocals
Depeche Mode
Themselves
Hildia Campbell
Self - Background Vocals
Режиссер
Антон Корбейн
Композитор
Мартин Гор
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
3 часа 26 минут
Год выпуска
1993
Премьера в мире
30 сентября 1993
Дата выхода
30 сентября 1993
Великобритания
Производство
Mute Film, State
Другие названия
Depeche Mode: Devotional, Depeche Mode Devotional, Depeche Mode: Devotional - A Performance Filmed by Anton Corbijn, Devotional, Depeche Mode - Devotional
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Рейтинг фильма
8.6
Оцените
15
голосов
9.1
IMDb
Отзывы о фильме
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