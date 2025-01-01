Меню
Награды и номинации Антона Корбейна

Награды и номинации Антона Корбейна

Anton Corbijn
Награды и номинации Антона Корбейна
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Золотая камера – особое упоминание
Победитель
Лейбл "Европа Синема"
Победитель
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание
Победитель
Приз "С уважением, женщины"
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
 Золотая камера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
ММКФ 2014 ММКФ 2014
Золотой Святой Георгий
Номинант
