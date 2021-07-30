«Последний наемник»: Рецензия Киноафиши

Грозный и непоколебимый наемник Ришаль Брюмэр (звезда боевиков 80-х и 90-х Жан-Клод Ван Дамм — «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Универсальный солдат») отправляется на задание в Украине. Ему необходимо вызволить из плена бандитов сына некоего криминального авторитета из Киева. Преподав урок неугодным похитителям, Ришаль вместе со своей целью скрывается от погони в кузове грузовика. Когда-то Брюмэр был суперагентом на службе у Республики, носил гордый позывной «Туман» и был легендой. Теперь он превратился в наемника, работающего на тех, кто больше заплатит.

Где-то на другом конце Европы, в столице Франции Париже инициативный сотрудник министерства иностранных дел Александр (Альбан Иванов — «Особенные», «Праздничный переполох») обнаруживает таинственные ежемесячные переводы, которые МИД отправляет некоему Арчибальду Альмахмуду (Самир Декацца). Заподозрив в этой схеме отголоски коррупции, Александр прерывает ее, из-за чего активизируется Секретная служба, Национальная гвардия и сам Ришаль Брюмэр.

Оказывается, что Арчибальд — его родной сын, которого он был вынужден оставить на воспитание близкому другу Фернану (Мишель Кремадес — «Откройте, полиция», «Пришельцы»). Тот воспитывал мальчика, пока Брюмэр выполнял опасные задания во славу Республики. Но на одной из миссий спецагента оставили умирать, списав со счетов. В этом приказе оказался замешан коммандант Жуар (Патрик Тимси — «Гангстердам», «Любовь и страсть. Далида»), стоящий во главе таинственной организации.

Последний наемник

Срежиссировал этот мультижанровый коктейль из боевика, детектива и семейной драмы Давид Шарон — постановщик комедии «Выжившие после кораблекрушения» с Даниелем Отоей и Лораном Стокером в главных ролях, а также режиссер криминального блокбастера «Шутки в сторону», исполненного в духе французского хита «1+1». Казалось бы, с юмором в «Последнем наемнике» при наличии такого бэкграунда все должно быть в порядке. К сожалению, комедийная составляющая нового боевика с Ван Даммом оставляет желать лучшего: шутки довольно посредственные и поверхностные. Или они проходят «ниже пояса», или же за сетапом не следует панчлайна, как будто его забыли написать.

История «Последнего наемника» разворачивается в двух плоскостях. В первую очередь это история о камбэке легендарного агента, который 25 лет работал в тени, подальше от Франции и ее спецслужб. Механизм, обеспечивающий безопасное взросление его сына Арчибальда (так его назвали в честь деда, но имя ему катастрофически не нравится), дает сбой, хотя до этого работал как часы. Введение в курс дела похоже на изощренное попурри без должного музыкального сопровождения — эпизоды сменяют друг друга со скоростью света; разобраться, кто кому и кем приходится, кто на кого обижен, а кто в отношении кого строит зловещие планы, разительно невозможно.

Карьера Ван Дамма, которому в октябре 2021 года исполнится 60 лет, пребывает в удручающем состоянии. Былое величие, заработанное на славе таких хитов, как «Кикбоксер», «Универсальный солдат» и «Кровавый спор», осталось в 80-х и 90-х. Сегодняшний Жан-Клод выглядит изрядно понурым и катастрофически постаревшим. Вероятно, бюджет «Последнего наемника» был не так велик, как хотелось бы той категории зрителей, которая с болью в сердце воспримет огромные морщины на лице 59-летнего актера — лицо Ван Дамма довольно часто показывают крупным планом.

Последний наемник

Развернуться ввысь и вширь актеру бельгийского происхождения не позволяет не только возраст, но и сценарий, блуждающий в трех соснах. Ни антагонисты, ни члены команды Брюмэра — миниатюрная вариация «Друзей Оушена», своеобразный привет Стивену Содербергу — не в состоянии привлечь внимание. Их характеры описаны парой строк, их реплики забываются в следующем же эпизоде, а эмоциональные всплески зачастую смотрятся откровенно стыдно из-за постоянного переигрывания актеров, пытающихся казаться «естественными».

Наиболее натянутым компонентом фильма, который то ли пародирует «бондиану», то ли хочет походить на нее (кажется, главный герой так и не определился), являются детско-родительские отношения. Изобилующие штампами страдания Брюмэра вступают в симбиоз с юношеским максимализмом несостоявшейся персоналии Арчибальда, рождая настоящего монстра. Вместо внятных диалогов зрителя ждут осколки недоговоренностей, вместо попытки сближения — одна большая неловкость (то ли за сценариста, то ли за актеров, а, может, и то, и другое).

«Последний наемник», конечно, скрасит вечерок-другой наиболее непритязательных подписчиков Netflix, которые привыкли смотреть случайный боевик из библиотеки стриминг-платформы фоном во время выполнения домашних дел. Однако карьеру Ван Дамма сей опус, к большому сожалению, не реанимирует, лишь пополнив каталог провальных проектов актера, который уже не первое десятилетие не может вернуться на кинематографический Олимп. Единственное яркое пятно на этой «ложке дегтя» — драки, в которых Жан-Клод держится уверенно и по-прежнему восхищает своими физическими возможностями. Но для хорошего кино этого, увы, недостаточно.