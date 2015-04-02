Wrong
– Проснувшись однажды утром, Дольф Спрингер понимает, что потерял любовь своей жизни — Пола, свою собаку. Пытаясь найти Пола, Дольф успевает принять случайное, но значительное участие в жизни окружающих: нимфоманки из доставки пиццы; соседа, помешанного на утренних пробежках; французско-мексиканского садовника-оппортуниста и эксцентричного детектива. Расследование пропажи Пола не приносит быстрых результатов, и довольно скоро становится ясно, в поисках любимой собаки Дольф рискует потерять еще кое-что важное. Например, рассудок.
понравился.
Всё в фильме восхитительно неправильно и наверное, поэтому увлекательно.
Цитата (Андрей133, 25/01/2013 - 00:18:23):А в целом, я думаю, фильм о любви
✊
а что...сначала кажется, что любовь это одна из привычек, встроенных в повседневность. Но собака точно пропала, и у Дольфа крыша съезжает, и он так радуется, когда выпадает возможность посмотреть на мир "глазами" собачьей какашки. Он ведет себя странно и встречается со странными людьми, и открывает в себе дар телепатии, чтобы почувствовать любимую псину.
Хотя идея о том, что мы любим то, что боимся потерять, не нова...
Но реализация симпатичная, такая в общем лайт, не бередит, приятно смотрится.
дождь в офисе, и начальник с вечной кружкой в руке и взглядом гестаповца...очень на мою халтурку похоже✊
Сосна вместо пальмы вообще не удивила. Когда любимого субъекта нет рядом, бывает, что привычные вещи меняют вкус и запах, а тут всего лишь дерево✊
