Wrong. Трейлер

Wrong. Трейлер

Дата публикации: 16 января 2013
Wrong – Проснувшись однажды утром, Дольф Спрингер понимает, что потерял любовь своей жизни — Пола, свою собаку. Пытаясь найти Пола, Дольф успевает принять случайное, но значительное участие в жизни окружающих: нимфоманки из доставки пиццы; соседа, помешанного на утренних пробежках; французско-мексиканского садовника-оппортуниста и эксцентричного детектива. Расследование пропажи Пола не приносит быстрых результатов, и довольно скоро становится ясно, в поисках любимой собаки Дольф рискует потерять еще кое-что важное. Например, рассудок.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 25/01/2013 - 16:45:23): простым людям фильм бы понравился



понравился.

Всё в фильме восхитительно неправильно и наверное, поэтому увлекательно.



Цитата (Андрей133, 25/01/2013 - 00:18:23):А в целом, я думаю, фильм о любви







а что...сначала кажется, что любовь это одна из привычек, встроенных в повседневность. Но собака точно пропала, и у Дольфа крыша съезжает, и он так радуется, когда выпадает возможность посмотреть на мир "глазами" собачьей какашки. Он ведет себя странно и встречается со странными людьми, и открывает в себе дар телепатии, чтобы почувствовать любимую псину.

Хотя идея о том, что мы любим то, что боимся потерять, не нова...

Но реализация симпатичная, такая в общем лайт, не бередит, приятно смотрится.

дождь в офисе, и начальник с вечной кружкой в руке и взглядом гестаповца...очень на мою халтурку похоже✊

Сосна вместо пальмы вообще не удивила. Когда любимого субъекта нет рядом, бывает, что привычные вещи меняют вкус и запах, а тут всего лишь дерево✊
2 апреля 2015, 12:51
5.5 Wrong
Wrong комедия, драма, 2012, США / Франция
