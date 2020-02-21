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Постер к сериалу Разведка
Постер к сериалу Разведка
Постер к сериалу Разведка
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 6.1
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3 постера
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Разведка
Разведка (2020 - …) Intelligence 18+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Sky1
Продолжительность 4 часа 24 минуты
О чем сериал

«Разведка» — британский комедийный сериал, выходящий на телеканале Sky One. В центре событий оказывается мужчина по имени Джерри, бывший сотрудник американских секретных служб. В начале шоу он перебирается в Соединенное Королевство, чтобы бороться с преступностью в Интернете. По ходу развития сюжета становится очевидным, что Джерри совсем не разбирается в нюансах работы в Сети. К счастью, гигантская самоуверенность главного героя позволяет ему строить из себя профессионала и на новой работе. Это ужасно раздражает его коллег и начальницу.

Разведка - дублированный трейлер второго сезона
Разведка
дублированный трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Ник Мохаммед
Ник Мохаммед
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Швиммер
Дэвид Швиммер Джерри Бернстин
Колин Сэлмон
Колин Сэлмон Руперт Флеминг
Ник Мохаммед
Ник Мохаммед Джозеф Харрис
Джейн Стэннесс Mary Needham
Сильвестра Ле Тузель Кристин Кларк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Разведка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Разведка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Разведка
Кадры из сериала
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