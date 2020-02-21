«Разведка» — британский комедийный сериал, выходящий на телеканале Sky One. В центре событий оказывается мужчина по имени Джерри, бывший сотрудник американских секретных служб. В начале шоу он перебирается в Соединенное Королевство, чтобы бороться с преступностью в Интернете. По ходу развития сюжета становится очевидным, что Джерри совсем не разбирается в нюансах работы в Сети. К счастью, гигантская самоуверенность главного героя позволяет ему строить из себя профессионала и на новой работе. Это ужасно раздражает его коллег и начальницу.