Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Небольшое одолжение - трейлер
Киноафиша Трейлеры Небольшое одолжение. Трейлер

Небольшое одолжение. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 октября 2013
Небольшое одолжение – Это история Уоллеса. Прошло уже 7 лет с тех пор, как он оставил службу и 10 лет с того момента, когда его американский коллега, ставший и его другом, спас ему жизнь во время миссии в Ираке. Он вполне успешно занимается бизнесом, стараясь скрыть свою внутреннюю борьбу с посттравматическим стрессовым расстройством. Однажды, когда, казалось бы, наконец, он решается начать новые нормальные отношения, появляется его старый друг Джеймс и просит сделать ему «небольшое одолжение». Мог ли он отказать, ведь этот человек спас ему жизнь?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.4 Небольшое одолжение
Небольшое одолжение короткометражный, триллер, боевик, 2012, Великобритания
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер 00:37
Русалочка и морской монстр  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Надо снимать фильмы о любви - тизер 01:10
Надо снимать фильмы о любви  тизер
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Тимур и его команда - trailer 01:00
Тимур и его команда  trailer
Пушистый форсаж: Гран-при - дублированный трейлер 01:31
Пушистый форсаж: Гран-при  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше