Небольшое одолжение
– Это история Уоллеса. Прошло уже 7 лет с тех пор, как он оставил службу и 10 лет с того момента, когда его американский коллега, ставший и его другом, спас ему жизнь во время миссии в Ираке. Он вполне успешно занимается бизнесом, стараясь скрыть свою внутреннюю борьбу с посттравматическим стрессовым расстройством. Однажды, когда, казалось бы, наконец, он решается начать новые нормальные отношения, появляется его старый друг Джеймс и просит сделать ему «небольшое одолжение». Мог ли он отказать, ведь этот человек спас ему жизнь?
